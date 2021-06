Luciana Salazar va por todo y lleva a juicio a dos figuras de El Trece: "Se metieron con mi hija"

Cansada de las reiteradas críticas que le realizaron a su hija, Luciana Salazar decidió poner un freno y recurrir a la Justicia. Si bien son muchas las figuras que se pelean (y se dicen de todo) en televisión, hay algunas que se lo toman a modo de broma y no todas optan por acudir a estas instancias. Al parecer, la mediática tiene pocas pulgas cuando se trata de su pequeña y va por todo contra Cinthia Fernández y Yanina Latorre.

"La carta documento ya les llegó, no sé si ellas la recibieron, creo que no las respondieron. Además, ya hablé con mi abogado penal. Me manejo con la Justicia con este tema. Es una demanda por injurias y una querella que la vamos a presentar. Y no solo a Cinthia, a Yanina también. Porque encima hay una menor en el medio. Las dos se metieron con mi hija", reconoció en diálogo con LAM.

Y agregó: "Su actitud es de hostigamiento, tengo pruebas suficientes como para hacer un documental. Todo tiene un límite, alguien tiene que ponerles un límite".

Latorre se encuentra vacacionando en Miami, destino al que se dirigió para descansar y también recibir su dosis contra el covid-19. Por ello, la única que salió a responderle al oír esto fue Fernández. "¡Qué al pedo que está esta mina! Se nota que tiene mucho tiempo libre, está cansada de trabajar porque no está acostumbrada", expresó frente a las cámaras.

Y agregó la angelita: "Yo no la hostigo, es una mitómana, jamás hablé de la identidad de su hija. Le sobra tiempo, demandame si querés, no se en base a qué. No la hostigo, la critico, ¿no la puedo criticar?".