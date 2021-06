Furia en la pista de ShowMatch: Pampita le puso un cero a Charlotte Caniggia

Anoche tuvo lugar una nueva gala de eliminación en La Academia de ShowMatch. En este contexto, Marcelo Tinelli reveló el voto secreto que Pampita le había puesto a Charlotte Caniggia, tras el cruce que tuvieron esta semana.

"¿Están preparados para lo que viene? Con un tres zafan", le adelantó el conductor. Pero la mediática no se mostró segura: "Perdí la fe completamente. Me tengo que hacer amiga de Jimena, de Piquín, de alguno del jurado. Voy a armar una cena y ya está, me van a amar", dijo, irónica Charlotte.

Si bien esperaba un puntaje bajo, la pareja se sorprendió cuando Marcelo develó el misterio y anunció que Pampita había puesto un cero. "Pampi, ¡qué mala!", arrojó Charlotte, y la jurado se defendió: "Deben ser las hormonas".

"Yo nunca tuve hijos, pero leí que las mujeres embarazadas están un poco locas", contestó la participante, y agregó: "Una se enoja mucho. ¿Pasa eso o no? Decime, porque yo algún día quiero saber".

Y Pampita se limitó a decir: "No conviene decirle a una embarazada que te chupa un huevo la devolución, porque puede salir todo mal, es por ahí que vino", reveló la modelo.

Finalmente, Charlotte zafó de verse en el tramo final de la eliminación. Las famosas que quedaron en el duelo final fueron Sofía Jujuy Jiménez y Julieta Puente. La votación terminó 2-2, las jefes de coaches definieron y uno de los jurados se hizo cargo de la decisión: Julieta Puente quedó eliminada.