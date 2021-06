Denuncian penalmente a Rocío Oliva por amenazas

Luego de que Ángel de Brito revelara la picante amenaza que lanzó Rocío Oliva sobre Vanesa Carnevale, la ex pareja del Chino Maradona, uno de los sobrinos de Diego, decidió denunciarla penalmente por amenazas.

Todo comenzó hace un tiempo atrás durante una entrevista de Carnevale en Los Ángeles de la Mañana. Allí, Vanesa relató un supuesto violento episodio que vivió Diego Maradona con Oliva en Dubai. "Una persona muy importante, que no voy a decir el nombre, me dijo que (el episodio violento) fue en Dubai, a Diego lo operaron del hombro izquierdo. Hay un montón de gente que lo sabe pero no lo quieren decir", reveló.

Luego el conductor contó: "Rocío Oliva está mirando el programa y le escribió a una persona que conozco bien y no voy a nombrar. Le dijo que Vanesa miente en todo, que se calle, que nada es así, que se deje de joder que te va a cagar a trompadas".

Tras lo sucedido, la ex del Diez y Carnevale pasaron por una instancia de mediación, ya que ambas se acusaron por "calumnias e injurias", pero al no llegar a un acuerdo, el caso continuará en un juicio.

"Nos presentamos en la audiencia y Vanesa no pidió disculpas. Cuando ambas partes se injurian, el delito desaparece. Pero como ellos quieren continuar, lo que vamos a hacer ahora es radicar una denuncia penal a Rocío Oliva por amenazas a Vanesa. Y voy a presentar como testigo a Ángel de Brito, a quien tengo que citar obligatoriamente", reveló Alejandro Cipolla, abogado de Carnevale al sitio Teleshow.

Y explicó que "la amenaza se dio en un contexto televisivo. Por eso Ángel ya está anoticiado de que será citado por la Justicia, porque es un delito de acción pública. No hay una cuestión de confidencialidad de los periodistas sobre las fuentes. Cuando uno propina una amenaza en un medio televisivo, en vivo, trae estas consecuencias penales".

La denuncia contra Oliva por amenazas será radicada hoy viernes y "una vez metida esta denuncia, va a frenar a los dos", aseguró Cipolla. "El delito de calumnias e injurias no prevé penas privativas de la libertad, sólo prevé una multa. En cambio la amenaza es un delito grave, que contempla una pena de prisión", advirtió también.