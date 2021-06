ShowMatch: sepultaron a Barby Franco tras una paupérrima imitación a Lady Gaga

Barby Franco regresó a la pista de La Academia de ShowMatch. En esta segunda ronda, en la que los participantes deben imitar a un cantante famoso, la modelo y panelista eligió a Lady Gaga.

Luego de ver la performance llegó el momento de la devolución del jurado. "¡Por qué Lady GaGa! Ese fue el problema: la elección. La gente que no tiene talento para cantar tiene que elegir algo más fácil. Me gustó la coreo y cómo bailaron, pero lo demás no me gustó nada. El inglés, pésimo, no entendí nada. Y estuvo pésimamente cantado. Barby tiene una muy buena coach, ella está muy dispuesta y la primera gala estuvieron muy bien, pero esta vez no. Solo me gustó cómo bailaron. Eso lo voy a valorar", expresó Ángel de Brito y los calificó con un 1.

Y entonces llegó el momento de Pampita. "Solo un detalle: me hubiese quedado más contenta si hubiese habido más temas de Lady GaGa. A mí el baile me gustó mucho. Ella ensaya el doble, se vuelve loca buscando el vestuario, el maquillaje. Cuando un participante vibra así, lo valoro", expresó. Como es dueña del voto secreto, habrá que esperar hasta el jueves. Pero todo indica que la puntuación será alta.

"A mí me encanta Barby como participante, viene con buena onda, propone, trabaja. No estoy de acuerdo con Ángel, porque ella baila muy bien y haber elegido show fue una buena idea. Pero... ¡Beba, el canto! Y encima elegís el inglés y no sabés pronunciar. Era como en coreano. No distinguí nada de la letra original, era como tu propia lengua. Yo vi el puntaje de Pampita y voy a compensar, porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo ella con vos", sumó Jimena Barón (5).

"El maquillaje, la ropa y el baile me parecieron muy buenos. Pero, ¿qué te voy a decir? No sé si estaba resfriada, no entendí nada de lo que dijo en inglés. No me gustó", cerró Hernán Piquín (2).