Furioso: revelan cuál fue la reacción de Diego Ramos tras la renuncia de Jorge Rial a TV Nostra

La abrupta renuncia de Jorge Rial a TV Nostra (América) determinó el final del ciclo que estuvo solo un par de meses en la pantalla chica, y que tras su baja dejó a todo un equipo sin trabajo. Uno de los aspectos más llamativos de la situación consiste en que los panelistas del fallido ciclo se hayan enterado del levantamiento del programa un par horas antes de que el conductor haga el anuncio frente a cámaras.

Una de las primeras en manifestar su indignación fue Marina Calabró, quien lanzó un filoso dardo contra Rial por la baja de TV Nostra. "Creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego, ni Angela, ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Además yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final", enfatizó la periodista.

Además, este martes trascendió que de los integrantes del equipo el que se habría mostrado más furioso sería Diego Ramos. “Rial mandó dos mensajes al grupo de WhatsApp que nadie contestó. Después se empezaron a ir, Marina se fue el domingo y no sabe qué más pasó. El primero en irse fue el productor”, reveló Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood (Mucha Radio, FM 94.7).

Luego, la periodista remarcó: “Me dijo 'me arrepiento de no haberme ido el sábado del grupo'. Porque Rial escribió el sábado y el domingo. Nadie contestó, y me dijo que se tendría que haber ido antes para no leer esos mensajes. Fue el que peor la pasó porque él había renunciado a Cortá por Lozano para sumarse a TV Nostra. Él era el que estaba más furioso”.