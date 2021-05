Twitter le cerró la cuenta a Belu Lucius: el insólito motivo y su sorpresiva reacción

Belu Lucius es una de las influencers más importantes del país. Con millones de seguidores en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, Youtube y Tik Tok, estas plataformas son fundamentales para el desarrollo de su actividad laboral. Pero en las últimas horas, Lucius se enteró que la red social del pajarito le suspendió su cuenta.

Recordemos que Belu oficia como panelista en Cortá por Lozano luego de su destacado desempeño en la primera edición de Masterchef Celebrity y fue justamente en el programa que conduce Verónica Lozano donde la influencer contó todo.

Mientras hablaba sobre su trabajo en las redes sociales, reveló lo sucedido. "Ya no soy twittera porque me clausuraron la cuenta de Twitter", contó Lucius. "Con razón te quería arrobar y no puedo. ¿Quién te la clausuró?", le preguntó Lozano.

Entonces, Lucius explicó el motivo. "Fue porque usé un tema de Beyoncé y me la clausuraron. Igual me hicieron un bien porque Twitter es como la cloaca de las redes sociales. Así que si quieren que haga canje o algo de eso, es por otras redes, no por ahí", arremetió. Su compañero en el panel de Telefe, Nico Peralta, acotó: "Quise entrar a Belu Lucius en Twitter y dice: ´La cuenta que estás intentando ver ha sido suspendida´. Tenés que reclamar, hay más de 300 mil personas esperando tus tuits". Y Lucius respondió desafiante. "Mi amor, seguime en Tik Tok entonces. No me interesa más Twitter", cerró.