Separada de Cabré, Laurita Fernández habló de la declaración de amor que hizo Fede Bal

Pocos días atrás, Laurita Fernández dio a conocer la noticia: desde hace más de un mes está separa de Nicolás Cabré. Para sorpresa de muchos, la ruptura de la pareja coincide con la misteriosa declaración de amor que hizo Federico Bal en PH, Podemos hablar, programa que se emite por la pantalla de Telefe.

Fue Agustina Kämpfer quien le consultó al actor si alguna vez se había sentido en calma en los brazos de una mujer. "No voy a decir quién porque la conocen, pero me sentí muy en calma, muy feliz. Difícil de replicar esa sensación. Pero sí, sentí calma en los brazos de una mujer y fui el hombre más feliz del mundo", explicó el hijo de Carmen Barbieri.

Si bien en ningún momento reveló de quién se trataba muchos aseguraron que se trataba de la conductora del Cantando 2020. Ahora, en una entrevista que brindó a Intrusos, inevitablemente fue consultada por el tema. Frente a esto, respondió: "No dijo nombres, y si hubiese hablado de mí, fue divino lo que dijo. Se lo agradezco".

Y agregó: "Está buenísimo saber que le hiciste bien a alguien, que les quedó un buen recuerdo. No soy de decir ‘nos separamos con amor’, pero las veces que me he separado, después de un momento de tensión, tuve una buena relación. En el caso de Fede fue así: todo súper bien".