Romina Malaspina descargó su furia contra Cinthia Fernández: "Gorreada; vas a morir en un..."

Romina Malaspina anunció esta semana que abandona su carrera en el periodismo para dedicarse a la música. A casi un año de su desembarco en Canal 26, la modelo decidió pegar un un cambio en su carrera y las repercusiones no tardaron en llegar.

En Los Ángeles de la Mañana, abordaron la sorpresiva noticia. Maite Peñoñori apuntó que la decisión de no continuar en Canal 26 no habría sido de Romina, sino que habría sido desvinculada, y la rubia se enojó.

Sin embargo, quien recibió la catarata de insultos fue Cinthia Fernández, quien había cuestionado su talento musical como para lanzarse como cantante. La panelista tomó su celular y leyó los agresivos mensajes que le mandó Malaspina.

"Me manda un mensaje, ahora, al final del programa. Me pone: 'Jajaja, recién acabo de ver lo que dijiste de mí el martes y después me pedís el teléfono y me chupás las medias, para preguntarme si me bajé del programa. Y decís que no tenés nada personal. Cararrota, falsa de M, envidiosa, mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos y por eso te va a seguir yendo así, como te fue en toda la vida'. Perdón que lea así, pero escribe como el traste, no es que estoy leyendo mal", comentó Cinthia.

Luego, la panelista terminó de compartir con la audiencia el descargo: "Vas a morir en un programa de chimentos, hablando de los demás. Hasta ahí llegás. ¡Qué papelón cómo terminó tu carrera! Tienen que entender, en esas cabezas vacías, que hay gente que no le interesa el puterío low cost del que vienen. Estás totalmente caducada. Envidiosa. Y quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa. Olvidate de volver a hablar conmigo en tu vida. Besitos".