Wanda Nara desembarca con su empresa en Argentina: "Subestimé mi país"

Wanda Nara lanzó Wanda Cosmetics, su línea de cosméticos. Luego de compartir un video con los detalles de cada producto, publicó un significativo mensaje.

"Estoy feliz de volver a apostar en mi país, aunque sean tiempos difíciles lo haría una y otra vez. Mañana quiero que me acompañen en el lanzamiento de Wanda Cosmetics a las 18:00 horas (hora Argentina) mediante un vivo en mi Instagram", escribió en Twitter, dejando en claro que pese al delicado contexto signado por la pandemia volvería a invertir en su tierra natal otra vez.

Su línea de maquillaje cuenta con 13 productos de industria argentina. "Cuando llegó el producto final me sorprendió y no paraba de emocionarme porque la verdad es que subestimé mi país y los productos o los envases que podían hacerse. No imaginé que podía crear realmente tanta calidad en el país. Se suele decir que en el exterior encontrás mejores cosas, pero la verdad es que en Argentina hay gente increíble, súper talentosa", declaró Wanda a un reducido grupo de periodistas.

Para el desarrollo de los productos estuvo en diciembre en la Argentina y considera que la calidad que había logrado en Italia era muy buena, pero la de industria argentina le parece superior.

En este contexto de lanzamiento, la empresaria le mandó una caja especial con productos a Pampita. Además, le sumó un mensaje especial y personalizado.

"Caro, te mando un beso enorme a vos y a todas las chicas. De nuevo, felicitaciones por esa pancita y esa felicidad enorme de esta hermosa familia que formaste. Te mandé los maquillajes y espero verte pronto en Argentina", dijo Wanda.