Game of Thrones: publican las primeras imágenes oficiales de su precuela

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, comenzó su producción y confirmó el comienzo de su rodaje en el Reino Unido. En las últimas horas, HBO publicó las primeras imágenes oficiales de la serie.

Ambientada 300 años antes de los acontecimientos que vivimos en la exitosa serie, todo se centrará en la historia de la Casa Targaryen, los antepasados de Daenerys Targaryen, el icónico personaje interpretado por Emilia Clarke.

En las tres imágenes publicadas en las redes sociales se puede ver a Emma D’Arcy y Matt Smith, quienes interpretan los personajes de la princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, respectivamente.

Fuente: @houseofthedragonhbo

Las otras dos fotografías enseñan a Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, también conocido como The Sea Snake, y a Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.

Fuente: @houseofthedragonhbo

Fuente: @houseofthedragonhbo

Recordemos que tras publicar las primeras imágenes de los actores haciendo la lectura del guión, salió a la luz el primer vistazo de dos Smith y D’Arcy en plena acción.

Fuente: @houseofthedragonhbo

Basada en el libro Fuego y sangre, de George R.R. Martin, House of the Dragon se centrará en la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I.

La producción contará con una primera temporada de 10 episodios y se espera su estreno mundial por HBO en 2022.