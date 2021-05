Cine de luto: murió en un accidente Joe Lara, actor que le dio vida a Tarzán en los '90

William Joseph Lara, o más conocido simplemente como Joe Lara, falleció en las últimas horas a sus 58 años en un accidente aéreo. El actor viajaba junto a su mujer y otros cinco pasajeros en una avioneta que se estrelló contra el lago Percy Priest, Tennessee (Estados Unidos).

El artista canadiense era reconocido por haberle dado vida a Tarzán en la película Tarzán en Manhattan y en la serie de televisión Tarzan: The Epic Adventures. El avión privado en el que se transportaba se dirigía desde el aeropuerto de Smyrna, en las afueras de Nashville, en dirección hacia Florida y aún se desconoce el motivo del impacto.

Todos los ocupantes resultaron muertos y personal de bomberos y la policía se encuentran trabajando a fin de esclarecer las causas del trágico hecho. Las autoridades del condado revelaron las identidades de las víctimas: Brandon Hannah, Gwen S. Lara, William J. Lara, David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters y Jonathan Walters.

Lara nació el 2 de octubre de 1962 en San Diego, California. Inició su carrera artística como modelo hasta que fue elegido para protagonizar el mencionado largometraje que lo catapultó al estrellato. El film fue estrenado en 1989 por la cadena CBS.

También trabajó en otros proyectos audiovisuales hasta que se retiró de la actuación en 2002 para dedicarse a la música. Algunos de ellos son 'Steel Frontier', 'Sunset Heat', 'Gunsmoke: The Last Apache' y 'American Cyborg: Steel Warrior'. En 2009 publicó su propio album discográfico: 'Joe Lara: The Cry of Freedom'.

En 2018 se casó con Gwen Shamblin, quien era famosa por fundar la Iglesia Remnant Fellowship Church en Brentwood y por haber escrito un libro de dietas basado en la fe.