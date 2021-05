Tras pasar por el programa de Juana Viale, Mauricio Macri confesó si volvería a ser presidente

El expresidente Mauricio Macri estuvo como invitado en el programa La noche de Mirtha (eltrece). Allí, habló de varios temas de su gestión y también se refirió a la actualidad en un ida y vuelta con la conductora Juana Viale.

Sin embargo, la respuesta más esperada llegó después del paso de Macri por la mesa, cuando en el estudio en el que se grabó la entrevista hizo algunos comentarios adicionales, y dio un panorama sobre su futuro en la política.

Sobre su paso por el ciclo comandado por la nieta de Mirtha Legrand, el expresidente enfatizó: “Fue una conversación relajada, distendida, la verdad es que hablamos de todos los temas, preguntó todo lo que quiso, me dejó hablar y fue muy interesante razonar con ella”.

Luego llegó la pregunta más esperada cuando consultaron a Macri si le gustaría volver a ser presidente. “Hoy no me veo, me veo solamente enfrascado en el 2021, en resolver los problemas. El 2023 es muy distante, voy a estar donde la gente me necesite, yo me comprometí a que no los iba a dejar y no los voy a dejar”.

Finalmente, el exmandatario comentó cómo ve hoy a los argntinos. “Golpeados, tristes, asustados. Se mezcla la pandemia, los miedos por el trabajo, la inflación, pero también aprendiendo y madurando mucho y eso nos va permitir construir una realidad distinta”.

Por otro lado, en materia de rating todas las expectativas estuvieron puestas en el resultado de la batalla entre Viale y su principal rival, Andy Kusnetzoff. El resultado de la contienda fue muy ajustado, pero alcanzó para consagrar a un vencedor.