La palabra de Telefe sobre el escándalo con Benjamín Vicuña

A principios de mayo arrancó el rodaje de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe y Viacom International Studios que protagonizarán Benjamín Vicuña, Paola Krum y Luciano Castro.

La historia dirigida por Darío Turovelzky trata de un grupo de amigos que, a partir de que se enteran de que uno de ellos sufre de una enfermedad terminal, se cuestionan si esa es la vida que desean llevar.

Este viernes, según informó la periodista Fernanda Iglesias, el gremio de trabajadores de la televisión llamó a una Asamblea en plena grabación por los supuestos síntomas de Covid.19 que presentó Vicuña, quien así fue a trabajar durante esta semana exponiendo a todos a un contagio.

Tras las repercusiones por la noticia, la pareja de La China Suárez hizo su descargo en las redes sociales, negando absolutamente los rumores. "La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo Covid. Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio", reveló.

Por su parte, en medio de la polémica, el personal de prensa de Telefe salió a aclarar los tantos al sitio Primicia Ya, desmintiendo que haya habido una Asamblea por el tema de Vicuña. Además, aclararon sobre la salud del actor: "Benja está resfriado desde el jueves, se hisopó ayer y le dio negativo, y grabó. Este viernes también se hisopó y le dio negativo, pero se volvió a su casa por un tema de precaución. Como seguía resfriado se le dijo que se vuelva a su casa y regrese el lunes a grabar", comentaron.

"Lo de la Asamblea no sabemos de dónde lo sacaron, pero no fue así. Y como en las grabaciones de una ficción no se pueden usar barbijos, y para extremar las medidas, Benja se fue a descansar a su casa. Pero no se suspendieron las grabaciones", remarcaron.