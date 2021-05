Jorge Rial reveló suculentos detalles sobre el supuesto romance entre El Dipy y Viviana Canosa

Todo comenzó con un tuit de El Dipy reprochándole a su ex, Mariana Diarco, un supuesto romance con Gastón Pauls, "un adicto en recuperación" al que no quería cerca de su hijo.

La respuesta de la conductora de Crónica HD fue contundente y desató la polémica: "Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso".

Rápidamente, el mensaje se viralizó en las redes sociales, donde para muchos la "cincuentona del programa de la tarde" sería nada menos que Viviana Canosa.

Pero ahora fue Jorge Rial el que sumó nuevos detalles en TV Nostra": "Vos sabés que tengo el cuentito de un cantante que fue visto en un lujoso complejo de departamentos, camuflado como repartidor de delivery: gorrita, barbijo, lentes y paquete en mano. Dijo que iba a llevar algo para una conductora de canal de cable", comenzó diciendo.

"Los de seguridad llamaron a la conductora del programa de la tarde, que trabaja en cable, para decirle que no podía subir, que tenía que bajar y recibir ella el delivery. Ahí dijo que en realidad era un amigo que le iba a llevar un remedio para la hija. Los de seguridad le pidieron documento al caballero y como no los tenía, se dio una gresca. Al final, lo dejaron pasar y estuvo cerca de 1:45 minutos aproximadamente, y se fue", continuó el conductor.

Tras sus dichos, Ángela Lerena le preguntó a qué hora de la tarde trabaja la periodista. Por lo que Rial concluyó picante: "No sé pero creo que le llevaba remedios o dióxido de cloro".