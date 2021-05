Mariana Diarco ubicó de forma categórica a El Dipy: "Preocupate porque nadie se entere que..."

El Dipy se mostró muy enojado con su ex pareja, Mariana Diarco, tras enterarse de su supuesta relación con Gastón Pauls. Claro que a la conductora de Crónica TV no le gustó la actitud del cantante, y lo ubicó con un contundente mensaje.

"No soy de romper las bol* con esto, Mariana. Pero, ¿en serio? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo esté cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que vos hagas, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no", fueron las desubicadas palabras de El Dipy.

"Te contesto y sigo trabajando, así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate por que nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querrás que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso", sentenció Diarco.