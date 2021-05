MasterChef Celebrity: el comentario desafiante de Alex Caniggia que enfureció a Germán Martitegui

Las semifinales en Masterchef Celebrity se acerca al momento clave. De un lado, ocho participantes dan lo mejor para sumar estrellas y chances de pasar a la gran final. Del otro, tres jurados cada vez más exigentes y atentos a los detalles. En medio de esta situación, dos representantes de cada uno de los bandos se sacan chispas en cada gala y este miércoles no fue la excepción, cuando se vivió uno de los capítulos más intensos entre Alex Caniggia y Germán Martitegui.

Cuando todavía resuenan los ecos de su intempestiva partida, que ahora niega, la curiosidad de esta semana es ver cómo Caniggia llegó al hartazgo. Que no sigue las recetas, que hace lo que quiere, que le pregunta absolutamente todo al jurado, son todas cuestiones que lo alejan del podio de finalistas. Pero Alex se sabe carismático y convocante, y está seguro de que con eso alcanza.

Una nueva evidencia del cansancio se vio este miércoles, cuando Alex estaba pelando papas sobre un tacho de basura y tirando gran parte de los deshechos en el piso. De nada sirvió que Germán Martitegui intentara aconsejarlo: "Pará, qué pasó acá, estás haciendo un desastre. No se puede man, hacer cosas así. Si vos no juntás eso, hoy no presentás nada".

Mientras el jurado le contaba a sus compañeros el mal momento que había pasado, el participante vio otra cosa: "Quiso pararme para joder, obvio. No escucho ni a mi viejo, voy a escuchar a este. Hoy voy a presentar todo, no me para nadie, ni vos me vas a parar".

Como se trató de una noche de juego en equipo, el incidente no le gustó a nadie y tuvo sus consecuencias: el grupo donde estaba Caniggia fue criticado severamente y terminó perdiendo.