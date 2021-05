Sin rodeos: Silvina Escudero explicó por qué no saldría con Mariano Martínez

Silvina Escudero dio un móvil para Los ángeles de la mañana (eltrece), y allí volvió a desmentir los rumores de romance con Mariano Martínez. Además, la bailarina se refirió a su actual situación sentimental.

“Fue una pavada. El tema es a raíz de que inventaron esto. Yo me fui a andar a caballo, el también y ya estamos saliendo. Hay buena onda pero nunca lo vi por fuera de esa nota”, lanzó en referencia al origen del rumor que se desató tras la visita de Martínez a Los Mammones (América) , donde Escudero trabaja como panelista.

Luego, Silvina explicó sin rodeos por qué no saldría con Mariano. “Es cero mi tipo de hombre. Mirá que tengo un tipo amplio pero este no entra. Lo más gracioso es que día a día era más información. Hasta se llegó a decir que estaba embarazada”, enfatizó..

Por otro lado, Escudero también desmintió una reconciliación con su expareja. “No volví con mi ex, estoy sola”. Frente a un cruce de la panelista Cinthia Fernández, quien insistió en la versión de la vuelta de la bailarina con su ex, la protagonista de la nota afirmó: “No, la verdad que no. Sí es cierto que en estos ocho meses que me separé, él seguía apareciendo, pero cada uno hacia su vida. No hay nada que ocultar. Hoy por hoy estoy sola, sin compromiso, pero obviamente tengo la mejor con él. Él siempre ha llamado a mi familia, siempre tuvo contacto con ellos en estos ocho meses”.