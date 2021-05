Morena Rial sorprendió a todos al anunciar que quiere trabajar por una noble causa

Morena Rial sorprendió a sus fans al revelar en la red que le gustaría trabajar junto al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). La influencer está decidida a trabajar por esta noble causa con la que se siente muy identificada. Recordemos que ella recientemente demandó a la cantante Gladys La Bomba Tucumana por un episodio de discriminación.

“Me gustaría saber por qué no se sancionan leyes más severas contra los actos de discriminación. Es de público conocimiento mi reclamo que llegó a juicio oral en donde ni el Inadi ni ninguna otra institución colaboró con mi abogado, Alejandro Cipolla, ni una llamada para brindarme algún tipo de apoyo. Hay gente que sufre lo mismo que yo, que no puede contratar abogados y que padece estos actos aberrantes”, escribió Morena en sus historias de Instagram.

Luego agregó: “Estoy decidida a impulsar sanciones más severas para los actos de discriminación. Estoy hablando con mi abogado Cipolla para poder coordinar una reunión con gente del Inadi”.

El enfrentamiento entre la hija de Jorge Rial y la cantante de cumbia se inició durante una visita de la popular artista al programa Intrusos (América). Allí cuando contó que durante mucho tiempo ha sido víctima de bullying, expresó los agravios que muchas veces le han dicho en las redes y cometió un sonoro desliz. “Empanada de esto, negra villera, pata sucia, el único tema que tenés, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial”, dijo Gladys frente al mismísimo padre de Morena.

Tras la polémica y el inicio de acciones legales, La Bomba hizo un contundente descargo. “Si ella entendió algo mal, no tengo problema pedirle disculpas porque yo estoy del lado de ella porque también sufrí bullying. Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita unas disculpas se las pido con mucho gusto. Ella era muy amiguita de mi hijo cuando eran chiquitos, es como una hija, es la hija de Jorge a quien conozco. Me sorprende ingratamente, muchísimo. Yo no tengo plata, soy una laburante. Si tengo que pagar, voy a ir presa”, enfatizó la cantante.