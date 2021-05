Los conductores de Intrusos aclararon los tantos tras la polémica por Marcelo Tinelli y Jorge Rial

Recientemente, Yanina Latorre protagonizó un fuerte cruce con Adrián Pallares, por los temas que no se abordan en Intrusos (América). La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) sostuvo que en el programa de chimentos critican a Marcelo Tinelli, pero callan a la hora de hablar de Jorge Rial.

Adrián Pallares señaló que no hubo "mala leche" en las crítcas que hicieron en el programa de chimentos a la polémica apertura de ShowMatch, en donde se observó a varias personas en un estudio de televisión sin respetar el distanciamiento establecido por la segunda ola de coronavirus en nuestro país.

"Esto es televisión hablando de la televisión y se hizo toda la vida. Se critica que salga al aire con una gran cantidad de gente, con protocolos seguramente, con la intención de mostrar que no pasa nada”, señaló Pallares enfatizando que también ha cuestionado por el mismo motivo a programas como MasterChef Celebrity (Telefe).

Finalmente, el conductor sostuvo que en el canal América nadie les indica de qué temas se puede hablar y de cuáles no. “De todo no hablamos y lo decidímos nosotros", sostuvo Pallares.

Luego llegó el turno de un categórico Rodrigo Lussich. “Si no queremos hablar de la vacunación de Jorge Rial, no hablamos, ¿por qué tenemos que dar explicaciones de lo que queremos hablar? ¿Quién nos tiene que enseñar a nosotros a hacer televisión? A decirnos por qué y de quién nos tiene que hablar ¿Es comparable el caso de Covid de una periodista y un programa masivo como el de Tinelli?”, interpeló el conductor.

Y finalmente concluyó de manera contundente: “Hablamos de quién se nos dá la gana, y de los que no se nos dá la gana, no hablamos. Ni nos dicen que no, ni nos dicen que sí. ¿Quién tiene que marcarnos la agenda de lo que tenemos que hablar? ¿De verdad piensan que no tenemos los huevos para hablar de lo que queremos? ¿De verdad nos subestiman de esa manera? Están equivocados, no nos conocen, pero ya nos van a conocer”.