Yanina Latorre destrozó a Adrián Pallares: "Fácil es criticar a Tinelli, pero con Rial todos se..."

En el programa Polino Auténtico (Radio Mitre), se vivió un tenso cruce entre Adrián Pallares y Yanina Latorre. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) había asegurado que el canal América había prohibido que se hable de la vacunación de Jorge Rial. Y el co-conductor de Intrusos (América) salió a desmentir esa versión de manera categórica.

“Quiero decirte algo respecto a una publicación que vi el otro día en Twitter. Nosotros no hablamos de la vacunación de Rial porque nosotros no quisimos hablar no porque el canal nos lo haya prohibido”, aseguró Pallares.

Acto seguido, Latorre lo interpeló con un fuerte planteo: ¿Qué opinas de la vacunación de Rial después de todo lo que dijo de mí y de Nacho (Viale)? ¿Podes hablar de un compañero de canal o le tenés miedo?".

“No le tengo miedo a Jorge, me parece que cada uno puede hacer lo que quiera”, respondió el entrevistado. En ese momento, Yanina le lanzó su dardo más fulminante: "Y si, fácil es criticar a Tinelli, pero con Rial todos se callan”.

“¿Criticar a Tinelli? No, al contrario, estamos hablando de trabajo. Y con respecto a Rial, ya te dije, nosotros no hablamos de vacunaciones”, cerró en tono firme uno de los líderes de Intrusos.

“¿Y qué pensas del 0,5 de TV Nostra? Eso es un fracaso, de eso si que no se vuelve”, contraatacó Yanina. A lo que Adrián contestó: “Bueno, entonces yo te pregunto que pensás del 3,2 de Mariana Fabbiani”.