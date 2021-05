Masterchef Celebrity: con una exótica hamburguesa, Alex Caniggia fue el mejor de la noche

Aunque todavía continúan las especulaciones sobre los motivos de la inesperada salida de Alexander Caniggia de MasterChef Celebrity, los programas que comenzarán a emitirse esta semana adquirirán otra relevancia. Ya no se trata solamente de disfrutar de sus excentricidades, ahora se suma la búsqueda de una respuesta a la supuesta descalificación del mediático.

Recordemos que la versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. "No puedo ‘spoilear’ mucho, pero Alex quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas. Hay programas adelantados. Todo se va a ver en pantalla, no va a quedar tras bambalina", reveló hace unos días Marcelo Polino

Anoche, el desafío tuvo que ver con la cantidad de tiempo, descontado por el tipo de productos que cada uno de los participantes eligiera. A Caniggia le quedó tan solo 45 minutos y medio. Su solución fue sencilla: hacer una hamburguesa.

A pesar de la buena voluntad, el concursante no sabía ni cómo cortar el pan de campo que había traído. Damián Betular llegó con la solución: "Me imagino una hamburguesa XL. A mí me parece que si sos tan extraterrestre, una hamburguesa extra grande sería re vos".

Obediente, Caniggia llegó a la mesa de degustación precisamente con eso, lo que fue celebrada por el jurado. "Con eso tuviste una idea brillante, no sé si es un plato gourmet pero es muy Masterchef en lo que es el desafío", dijo con mucha seriedad Donato de Santis. De esta forma, Alex Caniggia ganó el primer premio de las eliminatorias.