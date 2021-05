La Mona Jiménez eligió un particular look para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19

Ete martes, La Mona Jiménez (70) recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, con la medicina que produce el laboratorio AstraZeneca.

Recordemos que el popular cantante había recibido la primera dosis el 23 de febrero. A diferencia de lo que sucede con muchos argentinos, el artista fue inoculado en tiempo y forma cuando pasaron 12 semanas de la primera aplicación.

De todas formas, lo que más llamó la atención en esta oportunidad, fue el particular look elegido por La Mona para pasar por el “autovac”, el sistema en el cual las personas pueden vacunarse pasando con su auto. El cantante asistió a una central de vacunación ubicada en el estado Kempes, en la ciudad de Córdoba, y arribó con un atuendo que no pasó despapercibido.

Cuando una enfermera se acercó a la ventanilla para aplicarle la última dosis de la vacuna, La Mona sorprendió desprendiéndose una manga retirable con estampa rayada. Una indumentaria muy práctica para pasar rápido por el puesto, sin demoras a la hora de quitarse alguna prenda.