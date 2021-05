Sergio Lapegüe contó el delirante sueño que tuvo durante su internación por covid-19

Sergio Lapegüe estuvo 21 días internado a raíz de las complicaciones de salud que le derivó haberse contagiado covid-19. En una reciente entrevista radial recordó el duro momento que atravesó en el nosocomio y también, un delirante sueño que tuvo durante su estadía y que nunca logró terminar de explicar.

"Estaba entre dormido y de pronto me despierta un enfermero y me mueve de un lado para el otro. Estaba soñando y soñaba que estaba guardando alcohol, nos vamos de viaje, botellas en una canastita como la de Caperucita Roja, como diciendo me voy a tomar la vida", comenzó su relato.

"Después cuando me durmieron no volví a soñar eso, no pensaba en comer la milanesa que soy tan fanático. Después cuando salí, tuve una cena con unos amigos y tomé vino, me puse contento porque era la primera vez que salía y me agarró una descompostura terrible", señaló al aire de La Once Diez.

Sobre su internación, contó: "Lo único que me alentaba, porque no quería saber más nada, es que le pedía a los médicos sedantes, que me durmieran, porque lo único que quería era ver a mi papá. Estas en una situación de que no podes levantar la mano porque el pulmón no te lo permite".

Algunas semanas atrás, Lapegüe estuvo como invitado a la emblemática mesaza de eltrece y detalló: "Estuve como ausente, hay siete días de la internación que no recuerdo nada. Todos los días eran iguales, no sabés ni qué día ni qué hora es. Tenía una ventana pero no me interesaba ni mirar porque lo único que te preocupa es respirar. A medida que pasa el tiempo te das cuenta que respiras peor".