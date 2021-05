Rating: cómo fue a la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Este domingo se transmitió una nueva gala de eliminación de la segunda temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. La competencia gastronómica que conduce Santiago del Moro contó en este programa con la presencia de Alex Caniggia, Juanse, Dani La Chepi, María O´Donnell y Claudia Fontán. Ellos fueron los que tuvieron el desempeño más bajo de la semana y tuvieron que deleitar al exigente jurado para continuar en carrera.

El primer desafío que propusieron Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis consistió en prepararan diez trufas dulces. Claudia Fontán fue quien se lució con su preparación y recibió un beneficio. A continuación, los chefs anunciaron que los participantes debían realizar un plato a libre elección que “demostrara todo lo que saben, todo lo que aprendieron y qué filosofía ponen en su cocina”.

Quien no logró destacarse con su plato fue Dani La Chepi, quien debió abandonar las hornallas más famosas del país. "Chepi, me llevo tu camino, tus sorpresas. Arrancaste siendo una cocinera de casa, simple. Has presentado platos ricos. Excelente madre. Tenés mucho talento, alegro, enamoradiza de la vida. Te voy a extrañar", le expresó Donato.

Entre lágrimas, antes de despedirse, la influencer dijo: "Lloro porque los voy a extrañar muchísimo. Gracias por sus palabras. El mundo necesita más Donatos. Damián, el humor salva al mundo. Germán es un dulce total. Esa exigencia es el camino para crecer en lo que hagas. Gracias Santi y a mis compañeros, aprendí a quererlos mucho. Gracias a todos".

El ciclo comenzó con un muy buen piso de 18,5 puntos de rating que dejó 'Trato Hecho'. Rápidamente los números crecieron y llegó arriba de los 19 hasta tocar una marca máxima de 22 puntos.