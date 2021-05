La Academia: el ultimátum de Ángel de Brito a Guillermina Valdés

La Academia de ShowMatch ya está en marcha y comenzaron a surgir los roces en torno a los distintos participantes. Además, el jurado del certamen no está exento de esto.

En la emisión del día miércoles, Guillermina Valdes, quien reemplaza a Ángel de Brito, se permitió una digresión antes de dar su nota: "No me gusta hablar mucho de mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado", disparó.

El reclamo generó un ida y vuelta con Pampita, quien la trató de "infiltrada". "Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro -porque parece que yo no escucho, pero escucho todo- y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe’", denunció.

Tras la polémica, finalmente la mujer de Marcelo Tinelli fue agregada al grupo. Y el que le dio una particular bienvenida fue de Brito. El conductor de LAM admitió que él quería que la modelo quedará afuera del chat que integra con sus compañeros del jurado y le dio la bienvenida con una advertencia.

"Bienvenida Guille Valdés al chat #Showmatch", tuiteó el conductor arrobando a la modelo junto a una captura de pantalla del teléfono. Ahí se advierte el ultimatum, al asegurar que la va a eliminar apenas retome sus funciones en el jurado: "Bienvenida Guille al grupo, por voto dividido te incluimos hasta que me reincorpore".