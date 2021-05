La Academia: el picante reclamo de Guillermina Valdes a Pampita: "Aunque me odien..."

La Academia de ShowMatch ya está en marcha y comenzaron a surgir los roces en torno a los distintos participantes. Además, el jurado del certamen no está exento de esto, gracias a que cada uno de ellos tiene un alto perfil mediático.

Anoche, Guillermina Valdes, quien reemplaza transitoriamente a Ángel de Brito, se permitió una digresión antes de dar su nota: "No me gusta hablar mucho de mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado", disparó.

"Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro -porque parece que yo no escucho, pero escucho todo- y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe’", denunció, mientras señalaba a Pampita. "Es una infiltrada".

"Claro, porque viste... por ahí decimos: ‘El escritorio quedó re bajito’. Y por ahí después ella te dice a vos: ‘Che, Marce, el jurado se está re quejando del escritorio’. Así que, por las dudas, viste... no hagamos líos", explicó la modelo y conductora, mientras Jimena Barón.

Luego vino el turno de Hernan Piquín. "Escuché todo esto que me pone nervioso, porque yo intenté meterla en el grupo y allá me dijeron: ‘No, no, no’. La chica de blanco dijo que no quería", disparó y señaló a Pampita. Y Carolina le devolvió: "¡Pero no seas panqueque, Hernán!".

"Igual, acá tendríamos que poner una quinta silla, eh", pidió. Pero a Guillermina no le pareció una buena idea: "No, no quiero una quinta silla. Quiero que, en el momento en que estoy en un espacio, pueda habitarlo al 100, completo, sentirme parte aunque me odien", dijo.

"Bueno, vamos a hablar con Ángel, que es el administrador del grupo", avisó Pampita, totalmente lanzada a conciliar el vínculo. "Bueno, Ángel es un choto", devolvió Valdes. Y mirando a cámara, le pidió al periodista: "Ángel, sos canceriano como yo, somos buenos. ¡Basta, Ángel! Todo bien. Son tres días más, meteme", dijo.