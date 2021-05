Jimena Barón volvió a conquistar las redes con una increíble sesión de fotos

Luego de estar casi un año alejada por completo de las redes sociales, Jimena Barón regresó en este 20221 con todo. En marzo lanzó su nueva canción "Flor de involución", y en mayo volvió súper afilada para ocupar su rol de jurado en La Academia, el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión.

Reencontrándose con sus fans a través de la pantalla y de las redes sociales, la artista les propuso a sus seguidores de Instagram que le hagan preguntas de cualquier índole. "¿Con qué cirujano te hiciste las te...?", le preguntó un usuario de Instagram. Sincera, respondió: "Con uno excelente, pero que me cobró una demencia que ni vale la pena. Ni siquiera me las tocan tanto".

Además, la cantante confirmó a un seguidor que no utilizó ropa interior debajo del look del miércoles. "¿Te pusiste tanga para el programa? Porque parece que no tenés nada abajo", le consultaron a la artista. "No", fue la respuesta de Barón, que hizo hincapié en esto con una foto en la que se ve parte de su pubis por debajo de su pantalón de jean.

Para finalizar, publicó una sensual producción de fotos mostrando el último look utilizado en La Academia.