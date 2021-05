Tras la respuesta de Juana Viale, Rodrigo Lussich la cruzó fuerte en la red

Un intenso ida y vuelta entre Juana Viale y Rodrigo Lussich tuvo lugar este jueves en Twitter, luego de que el conductor asegurara en el programa del miércoles de Intrusos (América) que la actriz se casará con su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn. La conductora negó de manera categórica la versión con un fuerte comentario. Y ahora se agrega un nuevo capítulo.

“En la familia es un hecho que se van a casar. La fecha vendrá pronto, pero el casamiento llegará y yo querría que no demoren mucho para que esté toda la familia”, había expresado Lussich. El conductor también habló de “una boda de muy bajo perfil”.

Lejos de retroceder frente a la negativa de la nieta de Mirtha Legrand, el co-conductor de Intrusos le dedicó un filoso tuit. “Qué falta le haría a la nietísima ver un poco más de Intrusos para recuperar el humor… que nunca tuvo”, escribió el periodista.

Sobre el inicio del romance con su novio, la actriz contó en una oportunidad en su programa: "Yo había ido a trabajar a Córdoba y estaba mi mamá y un grupo de amigos comiendo en un restaurante y me dicen si tenés ganas vení a comer. Y yo había llegado a Aeroparque y estaba muy cerca, entonces fui. Y estaba con todos amigos y digo 'ay, ¿nadie tiene a nadie para presentarme?'. Y un amigo me dice yo tengo a una persona que te voy a presentar, pero no me muestra foto ni nada".

Y agregó: "Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice 'Agente X', él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice '¡ah, sos vos!'. Y ahí nos fuimos a tomar un vino a un bar malísimo, el peor vino del mundo, y hubo ahí como algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. En realidad dijo ‘dos…' y otra cosa’”.