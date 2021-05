Mica Tinelli mostró los tatuajes que la avergüenzan: "Bánquenme, por favor"

Mica Tinelli tiene muchos tatuajes en su cuerpo, al igual que su hermana Candelaria y su papá Marcelo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hay varios que dejaron de gustarles. Y es por eso que tomó la drástica decisión de eliminarlos.

En las últimas horas, la hija del conductor publicó en sus redes sociales que se sometió a sesiones de láser para taparse cuatro diseños que ya no le agradan.

Se trata de dos tatuajes en la mano y dos en la espalda que diseñó ella misma en su adolescencia. Desde la sala de espera donde se realizó el tratamiento, contó: "La pregunta más frecuente, me preguntan si duele, duele un poco la verdad. Son varias sesiones cada dos meses y me pusieron un poco de anestesia local porque soy bastante cagona".

"Duele pero vale la pena por lo que vi del antes y después de un montón de casos es un tratamiento super efectivo así que lo voy a hacer. Me voy a ir sacando estos tatuajes que no me gustan y voy a ir mostrando todo", dijo la diseñadora y se dirigió a sus seguidores: "Abro debate y confesiones, momento de confesiones, quiero fotos, de algo que se hayan sacado o que aún tengan, para no sentirme tan sola en esta, bánquenme con los tatuajes bizarros, por favor".