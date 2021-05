Aunque tiene las dos dosis, Mirtha Legrand estira su regreso: los motivos

El 11 de marzo de 2021 Mirtha Legrand recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, luego de haber solicitado su turno a través de Internet. "Estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. ¡Por favor anótense y vacúnense!", escribió en sus redes sociales junto a una foto que se tomó desde su auto.

Dos semanas más tarde, la conductora reveló que sus intenciones eran regresar a la televisión luego de recibir la segunda dosis. "Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada", aseguró al sitio Teleshow.

El 14 de abril llegó finalmente la segunda inoculación. "¡Llegó el día tan esperado! Acabo de recibir la segunda dosis de la vacuna. ¡Estoy muy feliz!", comunicó. Y, antes de que le consultaran por su vuelta a la televisión, aclaró: "Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar".

Pese a tener ya las dos dosis contra el Covid-19, Mirtha aún no tiene fecha de regreso a la televisión argentina. En diálogo con Teleshow, indicó que todavía no se realizó el estudio de los anticuerpos y hasta no hacérselo y tener la tranquilidad de que generó los suficientes, elige permanecer en su casa. En tanto, Mirtha aclaró que se encuentra "¡muy bien!".

Si bien todavía no hay fecha oficial para su regreso, la mítica conductora había revelado que cuando lo haga lo más probable es que sea en su programa de los domingos al mediodía. De esta forma, Juana Viale permanecerá al frente de la emisión de los sábados a la noche.