Santi Maratea se quebró al hablar del suicidio de su madre y lanzó una fuerte reflexión

El influencer Santi Maratea estuvo invitado este sábado en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), allí el joven se refirió a las acciones solidarias que encabezó recientemente, y también habló de la trágica muerte de su madre.

El emotivo momento en el que Maratea habló sobre su drama familiar tuvo que ver en la sección "Punto de encuentro" del ciclo que conduce los sábados en la noche Andy Kusnetzoff. “Si tuvieran la máquina del tiempo y pudieran volver a un día por varias horas, ¿a qué día sería y qué harían?”, planteó como premisa el ex CQC.

Visiblemente conmovido, Santia avanzó y confesó: “Iría a hablar con mi vieja, no porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y uno quiere unos cinco minutitos. Es como el que se va de una fiesta y no saluda. Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre al respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla”, expresó contundente el influencer.

Maratea también se refirió al juicio que tenía los demás con la personalidad de su madre. “Yo siempre le dije: ‘Alejate de esa gente que es una m...’, pero ella era igual, hablaba de los vecinos, de cómo estaban vestidos”, expresó. Y luego agregó que en el velatorio de su mamá, muchas de esas personas estuvieron presentes. “Estaba toda esta gente y yo decía ‘qué injustos, seguro ahora se van diciendo que mirá como terminó Mariana, que qué le habrá pasado’, y yo la voy a seguir bancando hasta siempre. Si pudiera hablar con ella no le preguntaría por qué lo hizo. Hablaría como hablé siempre”, enfatizó Santi.