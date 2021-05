Morena salió a desmentir a Jorge Rial tras las declaraciones por su vacunación

Jorge Rial viajó a Miami el pasado viernes para vacunarse contra el Covid-19. El periodista fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza donde reveló que toda su familia ya estaba vacunada contra el coronavirus.

"Me pegó muy cerca, estamos todos esperando. Ya no aguantaba más, tenía mucho miedo, así que acá estamos", expresó. Luego, dijo sentirse angustiado y habló de la situación de su familia. "Ellos ya están vacunados", declaró. "El único que quedaba era yo", aseguró.

Ahora, y tras esta declaración donde deja en claro que toda su familia estaba vacunada, Morena Rial desmintió esta versión. En diálogo con Ángel de Brito, la influencer aseguró no haberse puesto la vacuna contra el virus.

"Hablé con Morena y me dijo que ella no está vacunada, que no sabía a que se refería su papá puntualmente. Ella me dijo 'yo no estoy vacunada'. Quizás se refería a que Romina está vacunada. De Rocío no sé porque nunca tuve contacto", expresó De Brito en Los ángeles de la mañana.

En este contexto, Romina Pereiro se comunicó con el periodista de El Trece para aclarar los dichos de su marido: "Hola, hablé con Jorge, soy Romina Pereiro, me dijo que quiso decir que está inmunizada y se equivocó. Yo estoy vacunada. Trabajo en un centro médico con pacientes de riesgo".

Recordemos que a finales del 2020 comenzaron a correr rumores de que Morena habría tenido Covid-19. Las últimas declaraciones de su padre confirmarían este hecho, que nunca fue dado a conocer por la protagonista.