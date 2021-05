¡Arden las redes! Demi Lovato se declara como género no binario: "Me representa mejor"

Demi Lovato realizó un importante anuncio que hizo arder las redes sociales. La cantante declaró que se identifica como no binaria. Sus dichos fueron en el marco de su podcast 4D with Demi Lovato. "Tuve la revelación de que me identifico como no binaria", declaró.

De inmediato, los fanáticos apoyaron a la cantante en su nueva elección de identidad y en la decisión de cambiar los pronombres para referirse a su persona por aquellos que no asuman su género. En el inglés: "they/them".

"Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy, y todavía estoy descubriendo", confesó en el podcast. La cantante se mostró comprensiva con las equivocaciones que puedan tener sus fans al utilizar el pronombre adecuado, afirmando que lo más importante para ella es que "hagan el esfuerzo".

En el breve vídeo que compartió en Instagram, se mostró orgullosa de identificarse como no binaria y animó a aquellos que se sienten como ella a reconocer su identidad. "Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misma, y no pretendo ser una experta o portavoz. Compartir esto con vosotros abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos", reveló.

Recordemos que Lovato ha tenido unos meses de fuertes revelaciones. Recientemente dio fuertes detalles sobre su última sobredosis y confesó haber sido violada por uno de sus compañeros de Disney.