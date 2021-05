Juana Viale rompió en lágrimas en el comienzo de su programa: el motivo

Este sábado, La noche de Mirtha (El Trece) empezó de una manera muy particular. Horas antes de la grabación, Juana Viale recibió la triste noticia del fallecimiento de su amiga Victoria Césperes a los 41 años, tras luchar durante un tiempo con una dura enfermedad.

Lejos de la habitual entrada alegre al estudio, la conductora se mostró muy emocionada. “Hola, buenas noches, ¿Cómo están todos desde sus casas? Yo estoy un poquito nerviosa. Como todos saben o algunos, mi amiga la uruguaya partió, pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla... amigos que están acá presentes también, y ella no me hubiese permitido no trabajar, porque era una laburante incesante. Así que estamos acá”, expresó la actriz en medio de lágrimas.

Luego agregó con su voz temblorosa: “No se fue, solamente cambió de piel. Un beso muy grande al guerrero que tuvo a su lado, Luis, un beso enorme. A todos los amigos y todos los familiares, especialmente a Gela, que es su mamá. Voy a hacer el programa lo mejor que pueda. Me late muy rápido el corazón”.

Acto seguido, la actriz presentó su look para la ocasión. “Es un vestido de paillette azul noche y pollera tableada. Uru, me vestí de gala para ti. Hermosa amiga mía, te amo. Mauri Catarain me maquilló con magia, porque estos ojos no saben lo que eran cuando llegué, dos compotas. Perdón, Romi me peinó para infinito estudio”, aclaró después de dudar quién había sido la persona que se encargó de su pelo.

“Es re triste perder a alguien que uno ama Este es el peor comercial que van a ver en la historia”, se disculpó con el público y las marcas, y pidió que entiendan la situación especial que está atravesando. “Primer sábado sin mi Uru”, expresó antes de pasar a la mesa.