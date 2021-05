El anuncio de Luis Novaresio sobre Viviana Canosa que generó expectativa

Luis Novaresio confirmó en sus redes sociales los invitados que estarán presentes este domingo a las 21 hs en su programa Debo Decir por la pantalla de América.

Dentro de las figuras confirmadas, Viviana Canosa es la que más expectativas generó entre los televidentes. La periodista no estará sola, ya que también asistirán Soledad Fandiño, Nicolás Occhiato y Gustavo Garzón.

En este sentido, la conductora de A24 tendrá la oportunidad de hablar en un ciclo que no es el suyo. Canosa viene protagonizando una infinidad de polémicas desde su programa Viviana Con Vos. Recordemos que esta semana protagonizó un tenso cruce con el Novaresio durante el pase de su ciclo. Todo comenzó cuando la mediática disparó su furia una vez que Alberto Fernández había dado a conocer las nuevas medidas protocolares contra el Covid-19.

"No quiero un Estado policial, no quiero un Estado buchón, no quiero denunciar a mi vecino ni que mi vecino me denuncie", expuso exaltada. "Yo no defiendo lo indefendible. Somos una manga de bolu** los argentinos, hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada, no pueden justificar el daño que le han hecho a la población, nos vamos a rebelar", se descargó la comunicadora.

En ese momento, Luis trató de poner paños fríos a la situación, pero fue en vano: "No me jodan con la doble moral, me irrita profundamente que al laburante le digan que se terminó y que me digan que no puedo salir después de las 12 de la noche. Hay que poner huevos como argentinos, como ciudadanos, defendamos a los argentinos, no nos dejemos meter el dedo más adentro", disparó Canosa.

"Tomate un tecito", le aconsejó Novaresio, y añadió: "Intentemos recuperar el pensamiento". "Perdón, ¿me estás subestimando? No me voy a resignar a perder mis libertades individuales, y no hablo por mí, hablo por la gente que no tiene voz", concluyó la periodista.