Jorge Rial se aplicó bótox y el resultado no fue el esperado

Si hay algo por lo que se lo destaca a Jorge Rial es por estar siempre atento a su imagen. En cada salida al aire, el periodista tiene un outfit distinto y está constantemente pendiente del buen vestir. Sin embargo, no sólo se limita a estar con el ojo puesto en sus prendas, sino que, al igual que muchos famosos, presta atención a su estética facial.

Con el intrépido humor que lo caracteriza, el conductor de TV Nostra reveló al aire una divertida anécdota que sorprendió a todos. "A principio de año me fui a hacer una limpieza de cutis", comenzó su relato.

"La doctora me vio entregado y me dice '¿no te querés poner un poquito acá (de bótox)? Tenés un tajo'", continuó. "A mí me gusta. Es el paso del tiempo. Lo bueno y lo malo de la vida. Pero al final le dije '¿cómo es la historia?'. Y me dice 'son 3 pinchazos'. Al final fueron 4", agregó.

Y para rematar, cerró: "Estuve 15 días, papi, que no se me movían las orejas. Dije '¡nunca más nada!'. Prefiero andar con esta cara espantosa".

Hoy, quien está en boca de todos por una controversial fotografía es Marcelo Tinelli. El conductor de ShowMatch brindó una entrevista a la revista Caras y mostró su nuevo rostro que, al parecer, fue sometido a varias operaciones. El aspecto del comunicador está algo cambiado y en las redes se viralizaron divertidos memes.

De hecho, Jorge Rial también opinó, entre risas, sobre el tema: "Qué pasó ¡se le derritió un ojo! Es la primera vez que la revista Caras no miente, porque es el nuevo Marcelo".