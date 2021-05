Tini Stoessel sorprendió al confesar a quién le dedicaría la canción "Miénteme"

Tini Stoessel no para de pegar éxitos. Tras su nuevo sencillo junto a María Becerra, se convirtió en la tercera artista argentina en ingresar a la lista Billboard 100, listado de los más escuchados a nivel mundial. Se trata del single "Miénteme" que ya lleva más de 35 millones de streams, superando una increíble marca para la joven cantante.

Mientras disfruta de su éxito, Tini participó de una entrevista al medio digital Raze y respondió a unas preguntas bien picantes. Durante el ping pong, la artista se definió fan de la canción "Bichota" de Karol G y contó que para cuando necesita estar de buen humor siempre suena algo de Justin Bieber en su reproductor de música. Sin embargo, Tini también confesó que para un momento hot, elegiría algo del repertorio de Mike Towers. "En algún momento lo habré usado", afirmó.

Por último, respondió que le dedicaría su más reciente canción a la gente que la escucha ya que para algún ex prefiere dedicar otro de sus éxitos más románticos, como "Oye" y "Diciembre", aunque no se animó a nombrar a ninguno de ellos.

Recordemos que en días anteriores, la artista confesó que stalkeaba s sus ex parejas durante una entrevista en el programa Los Mammones de Jay Mammon.

Dando por terminado el tema, Jey le hizo una picante consulta: "¿Stalkeas (espiar) las redes sociales de tus ex?". Y Tini Stoessel concluyó con un divertido sincericidio: "Lo he hecho. ¿Quién no lo hizo?".

Actualmente, Tini no sigue en Instagram a ninguno de sus ex, lo que no le impidió espiar sus redes.