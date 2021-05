Tras faltar una semana a su programa, Guillermo Andino volvió a la TV y habló de su salud

Este lunes, Guillermo Andino regresó al aire este lunes a "Es por ahí" (América), luego de faltar al programa durante una semana. Mientras el conductor estuvo ausente, su compañera Soledad Fandiño se hizo cargo del ciclo

"Me estoy acomodando la garganta. Me encanta ver el programa desde casa", comenzó con buen ánimo Andino tras ser recibido por Fandiño.

Sobre el motivo que lo mantuvo alejado unos días de la pantalla chica, el conductor explicó: "Estoy muy contento de volver, fue un estreptococo de esos que te palman. Me dijeron cuatro días y acá estamos".

Al haber estado con decaimiento, el periodista también fue hisopado. En diálogo con LA NACION comentó hace unos días que se testeó y dio negativo. Por lo tanto, se dispuso a seguir la recomendación de reposo que le hiceron los médicos.

Recordemos que Andino transitó Covid.19 en octubre del año pasado. En aquella oportunidad había comentado: “Cuando me dio positivo sentí que me bajaron el martillo. Lo más importante para mí fue que la pasé en casa porque mi miedo era, a partir de todo lo que leía, que me internaran. Así es esta enfermedad: la pasás o no la pasás”.