El difícil momento familiar que atraviesa Gladys La Bomba Tucumana

Este año no comenzó de la mejor manera para Gladys La Bomba Tucumana. A principios del 2021 dio positivo de covid-19 y no pudo participar de la semifinal del Cantando 2020. Cuando todo parecía haber tomado su rumbo, nuevamente, una noticia la golpeó fuertemente. Su hermana Olga se encuentra delicada de salud y por ello, la cantante optó por recurrir a las redes sociales en busca de apoyo de sus fanáticos.

"Les pido a todos los que creen en Dios, por favor, que me ayuden con oraciones por mi hermana. Les pido con el alma que oren, que me ayuden para que salga de todo esto. Los amo y gracias", expresó a través de sus historias de Instagram.

Anteriormente la cantante había compartido una fotografía abrazada a la mujer junto al texto: "Hermana, mi amor, quiero volver a abrazarte. ¡Vos podés! Lo sé, sos una leona. Sé que esto será un mal sueño".

Semas atrás, Gladys fue noticia en todos los medios por el increíble cambio físico que experimentó luego de cambiar sus hábitos alimenticios e incrementar la actividad física. Además, también contó qué la llevó a tener ese estilo de vida en el pasado. "Engordé, no tenía vida social, él era una persona mala. Viví una violencia de género increíble, sin golpes, pero fui sometida a quedarme en mi casa teniendo mi plata, mi auto. Me elegía hasta la ropa. Todavía no he vuelto a Tucumán porque tengo miedo que me mate. Capaz que vuelvo y me está ahí esperando. Siento que desde el día uno fui obligada a tener esa relación", expresó con respecto a su ex pareja en 'Nosotros a la mañana'.

"Le hice muchas denuncias en la Justicia, me daba mucha vergüenza porque soy conocida, pero quería sacarlo de mi casa. Después de él, empecé a vivir de nuevo, a quererme", señaló.