Una famosa llevó al baby shower que organizó Pampita un regalo de casi 90.000 pesos

Este martes, Pampita celebró el baby shower para dar la bienvenida a la hija que tendrá junto a Roberto García Moritán. La conductora hizo el evento antes de tiempo, para así anticiparse a nuevas restricciones que podrían llegar en próximos meses en el marco de la segunda ola de coronavirus, La modelo sorprendió a sus amigas con souvenirs muy top.

Recordemos que Pampita le había pedido a sus amigas que no le regalen nada ostentoso. "De verdad, no necesito nada. Es mi quinto hijo, tengo cochecito, tengo cambiador, me guardé todo y tengo de todo. La idea es venir a compartir, estar con amigas y charlar”, había expresado. De hecho, solicitó cosas simples y de uso diario, como corpiños de maternidad y óleo calcáreo.

Así y todo, una de las invitadas apareció con un obsequio muy costoso. La modelo Barby Franco decidió comprarle a la bebé un mini auto Mercedes Benz blanco, que podrá usar cuando tenga aproximadamente tres años.

El objeto que eligió la panelista de Pampita tiene un valor aproximado de 87.000 pesos en tiendas virtuales. El pequeño vehículo eléctrico de unos cuatro kilómetros y medio por hora y permite un peso de hasta 25 kilos. Tiene luces LED, puertas que funcionan y una autonomía de dos horas. Para tranquilidad de los padres, también se maneja a control remoto.

“Esto no fue canje ni nada, todo tarasca”, contó Barby sobre su regalo en el programa Los ángeles de la mañana (El Trece). Y agregó que siempre hacen el mismo presente junto a Fernando Burlando. “Es por las dudas, para que tenga su primer autito. Pero es el típico regalo de Barby y Burly hacia los bebés en los baby showers. Lo hicimos con Jésica Cirio, con Flavio Mendoza. Es como una cábala”, expresó.