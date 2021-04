Los souvenirs top que se llevaron las amigas de Pampita en el baby shower que organizó

Antes de que se anuncien nuevas restricciones en el marco de la segunda ola de coronavirus, Pampita celebró su baby shower el martes por la tarde en un hotel del barrio porteño de Palermo. Mientras transita el sexto mes de embarazo, la conductora sorprendió a sus amigas con souvenirs muy top.

En el evento, además de dar a conocer a las madrinas y padrinos de la niña que espera, la modelo les obsequió a cada invitada con una planchita de pelo Beauty Pampita y unos anteojos de sol Infinit que pertenecen a su propia colección.

Los souvenirs del baby shower de Pampita uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/cTsWfiYCqQ — Juanita (@juanitagroisman) April 7, 2021

Sus amigas agradecieron los presentes. Entre las asistentes, se destacaron Cora Debarbieri, Paula Galloni, Julieta Novarro, Angie Balbiani y Barbie Simmons. Las mujeres compartieron un amable momento de charla, degustando exquisiteces dulces.

Por su parte, Pampita ya había adelantado que no quería que sus invitadas llevaran nada ostentoso. “De verdad, no necesito nada. Es mi quinto hijo, tengo cochecito, tengo cambiador, me guardé todo y tengo de todo. La idea es venir a compartir, estar con amigas y charlar”.

En cambio, la conductora les pidió a todos los invitados cosas simples y de uso diario, como corpiños de maternidad y óleo calcáreo.

En este último tiempo, la modelo ha compartido unas cuantas publicaciones en la red, adelantando la llegada de su beba. Además de sus compromisos laborales, le está dedicando un tiempo a la llegada de su primera hija con Roberto García Moritán, quien en estos días anunció con alegría en la red que tiene un nuevo trabajo.