Pachu Peña habló de los saludos pagos de famosos: por qué él no lo hace

La crisis desatada en el país por la pandemia de Covid-19 ha generado que muchos argentinos le "busquen la vuelta" a sus trabajos, generando formas de nuevos ingresos.

En este contexto, esta semana se viralizó un video promocional de un sitio web llamado famosos.com en el que una serie de famosos de todas los ámbitos (músicos, deportistas, actores, periodistas, influencers) ofrecen un nuevo servicio: te envían un video con un saludo personalizado. Eso sí, el costo es en dólares

Si ingresamos al portal, podemos encontrar desde la modelo, ex Gran Hermano y presentadora de noticias Romina Malaspina, pasando por el actor Osvaldo Laport y la influencer Tamara Bella. En total hay más de setenta famosos argentinos que brindan este servicio con montos que rondan los 5 y los 150 dólares.

Tras la polémica desatada por este nuevo "rebusque", o lo que para muchos es "lucrar" con el bolsillo de sus seguidores, el humorista Pachu Peña se transformó en tendencia en las redes sociales. ¿Por qué? Desde hace tiempo el ex ShowMatch responde a los pedidos de sus fans, enviando audios y videos sin pedir nada a cambio.

"Es una cuestión de cada uno, cada cual se la rebusca como puede. A veces te ofrecen estas cosas y algunos dicen que sí y otros que no. Está en cada uno y respeto su decisión. Personalmente me ofrecieron formar parte de esto y no acepté. No va conmigo cobrar un saludo", comentó Pachu a MDZ sobre la polémica desatada en torno al cobro de videos personalizados.

Luego hizo una aclaración con respecto a lo que varios medios publicaron sobre que él "regala" los saludos. "Yo no regalo los saludos porque nunca los cobré. A mí me piden y trato de cumplirles a todos, ya sea en Instagram o en Twitter. Enseguida me contacto, les hago un video y se los mando. Yo me debo al público y siempre voy a estar agradecido a todas las personas que me brindan cariño en las redes o en la calle. Me gusta devolver algo de todo eso que recibo a diario, me hace feliz", declaró.

Finalmente, Pachu reflexionó sobre cómo ve el humor en la actualidad; si cambió de acuerdo a las exigencias sociales y si hay que tener un límite con ciertas temáticas. "El humor cambió, para bien hemos evolucionado. Hay un estilo que ya quedó atrás. El desafío es hacer un humor más sencillo e inteligente, tratando de sacarle siempre una sonrisa a la gente con respeto".

Recordemos que además de ser una de las figuras de Polémica en el Bar, el ex ShowMatch es una de las revelaciones del concurso de El Trece conducido por Andrea Politti, Corte y Confección, además se está preparando para participar del nuevo segmento del programa de Marcelo Tinelli, La Academia, donde sus habilidades sobre el escenario serán evaluadas por Pampita, Ángel de Brito, Hernán Piquín y Jimena Barón.