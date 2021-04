Morena Rial posó en ropa interior y lanzó una sentida confesión: "Me prometí que..."

Tras haber pasado el verano haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz, Morena Rial se instaló en Córdoba junto a su hijo, Francesco, para que de ese manera el pequeño pueda estar más cerca de su padre, Facundo Ambrosioni.

La mediática emprendió un gran cambio de vida al radicarse lejos de su padre, Jorge Rial y de su hermana Rocío. Desde la ciudad en la que se ha radicado, seguramente la joven buscará continuar su carrera artística o bien probar suerte con nuevos emprendimientos.

A su vez, More también le dedica cotidianamente un tiempo a las redes sociales para mantener contacto con sus seguidores, que son más de un millón. Alejándose de los prejuicios y de los comentarios negativos de los haters, ella ha aprendido a amar su cuerpo y lucirlo sin inhibiciones.

Recordemos que en varias oportunidades, la hija de Jorge Rial ha contado que durante su adolescencia fue víctima de bullying por su peso. Hace algunos años, la joven decidió atravesar una cirugía para mejorar su calidad de vida y no ha tenido problema en comentar ha pasado por varios tratamientos estéticos y algunos retoques. "Me hice un bypass gástrico a los 16 años, después me hice tres veces intervenciones en la panza y dos veces las lolas. Así que seis en total, más de una por año", comentó hace un tiempo en una entrevista.

Y ahora, More compartió en su cuenta de Instagram una foto posando en ropa interior y acompañó la postal con una sentida reflexión. "Costó, pero sigo, de pie que es lo importante... Me caí, me levanté, me limpié las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí. Me prometí que sería más fuerte y más feliz y no me fallé. Si creés que puedes, entonces puedes". Para cerrar se despidió con un consejo para los usuarios: "SEAN MUY FELICES", comentó la influencer.

El posteo cosechó más de 25.000 likes en cuestión de horas y decenas de comentarios afectuosos por parte de los fans de Morena.