Marina Calabró chicaneó a Matías Morla en TV Nostra: "No nos vendas..."

Marina Calabró y Matías Morla protagonizaron un fuerte cruce en TV Nostra. La periodista le pidió "no nos vendas Disney" y el abogado y último apoderado de Diego Maradona la chicaneó mencionándole a Fabián "El Rossi" Rossino, ex marido de Iliana Calabró, quien fue condenado por la causa "La ruta del dinero K".

Luego de dar una entrevista exclusiva para el nuevo ciclo de América, el abogado estuvo anoche en vivo en el programa de Jorge Rial, donde fue consultado por el panel integrado por Marina Calabró, Angela Lerena y Diego Ramos. Pero antes de comenzar la nueva entrevista, el conductor del envío reveló que Calabró y Morla tuvieron un cruce fuera de cámaras.

"Esto refleja lo dividido que está la gente con este tema. Diego Maradona nos atravesó en vida y en muerte", empezó Rial. Y agregó, refiriéndose a Morla: "Yo dije, muchos lo acusan que él es el responsable de la muerte, y después me desdije y 'en realidad, el que creó las condiciones, tal vez'.

Luego, Rial le dio la palabra a Marina: "Me interesa que se sepas mi posición en esto. No hablo de mala praxis porque ya sé que no sos médico, pero me impacta con la ajenidad con la que hablás del cuerpo médico tratante, como si fueran paracaidistas que nadie sabe cómo llegaron allí y sabemos, y está acreditado en el expediente, que estaban todos bajo tu órbita", le comentó al letrado. "Vos sabés que la hipótesis que labura la Fiscalía tiene que ver con un cuerpo médico que quizás sabía cuál era el tratamiento para Diego; sin embargo, hacía lo que iba pudiendo para no afectar el negocio".

"No afirmes algo que no es. No es así que yo seleccioné al cuerpo médico", respondió Matías. "Dije que estaba bajo tu órbita", aclaró Marina. "Pará, bajo mi órbita estaba el cuerpo médico, el que cortaba el pasto porque era el apoderado y pagaba", añadió el abogado.

Morla entonces aseguró que él no acercó a Leopoldo Luque, pues él se acercó a Maradona hace cuatro años. Aunque sí admitió haber llevado al entorno de Diego al psicólogo.

En otro momento de la entrevista, le consultaron por un mensaje de Maximiliano Pomargo, su cuñado, una de las personas más cercanas a Maradona hacía años y que hoy es uno de los señalados por varios testigos. Inmediatamente, Morla se desentendió del tema.

"Pero es tu cuñado, Matías". "Sí, está bien, y también ella (por Marina) tiene un cuñado y no está de acuerdo", ejemplificó Morla en referencia a Fabián El Rossi Rossino, ex marido de Iliana Calabró, quien fue condenado por la causa "La ruta del dinero K".

"Vos te podés hacer responsable de un pariente directo. Todos tenemos un cuñado...", se justificó Morla para frenarse y comenzar a hablar del "odio" que le tienen Dalma y Gianinna Maradona, pero inesperadamente se interrumpió a sí mismo, miró a Marina y le dijo: "No quise ser agresivo, al contrario, te quise levantar moralmente porque sé la persona que sos".

"¿En qué sentido? ¿Lo de mi cuñado? Yo estoy parada en la misma posición desde 2013. Siempre dije lo mismo", aseguró Marina a Morla. "Te lo dije como ejemplo, no agresivo, bien", acotó el abogado.