El sorpresivo comentario de Eduardo Feinmann sobre sus compañeros

Tras la noticia que en las últimas 24 horas se registraron 20.870 casos de coronavirus en el país, el pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+ se basó en el análisis de la situación epidemiológica y las medidas que el Gobierno tomaría para controlar el avance de la segunda ola.

Tras señalar que son 690 mil las personas vacunadas con dos dosis, Feinmann expresó que eso era "responsabilidad del Gobierno". "Son un Gobierno de inútiles, busco y le muestro la definición de inútil", indicó. Mientras que el conductor revisaba su celular, Claudio Zin comenzó a hablar. "Dejalo terminar que ayer se enojó porque no lo dejaste cerrar", bromeó Viale.

"Yo ya no conduzco nada, todo el mundo me interrumpe y se me mete encima. Estoy pintado al óleo", comentó Feinmann mientras desataba las risas de los presentes. "Pero no importa, por ahí algún día podré conducir un noticiero, por ahí alguien me deja", agregó. Mientras continuaba buscando la definición, Zin lanzó un nuevo comentario a lo que el conductor respondió rápido y con humor: "Seguís hablando, doc ¿no?".

"Son como un matrimonio", indicó Viale. En ese momento, Feinmann empezó a hablar de todos sus compañeros. "No para y además habla bajito ¿Y Silvia? Vos le estás hablando y te dice: ‘Te quiero decir una cosa, Eduardo’. Me vuelven loco. Tengo un problema con estos alumnos", completó el conductor su descargo en medio de risas.