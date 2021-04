María Paz Etchecopar renunció a la política: ¿tuvo algo que ver Baby en su decisión?

En estos últimos días, María Paz Etchecopar había expresado su deseo de incursionar en la política. De hecho, este lunes pasó po Los ángeles de la mañana (El Trece) y habló sobre el tema. Sin embargo, este martes al mediodía la hija de Baby Etchecopar decidió abandonar la idea debido a las crueles burlas que recibió en las redes sociales.

La panelista Andrea Taboada detalló en LAM: “Ella supuestamente hoy volvía al programa y esta madrugada me dice que venía a anunciar que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísimos mensajes de políticos y no políticos que la habían puesto en un lugar incómodo y que prefería seguir desde lo periodístico como su padre”.

Luego, Taboada leyó un mensaje que le mandó Etchecopar. “Andrea, no voy a ir al programa. Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina, pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos. Te cuento que levantaron la nota en otros portales y lo menos que me pusieron fue linda. Prefiero no seguir exponiéndome por el momento ni perjudicar la carrera de mi papá. Fue todo un tema con mi viejo y prefiero no tener más quilombos y menos por ingenua, por pensar que con mi actitud positiva podía cambiar algo. Lamentablemente las personas que tenemos buen corazón y mucha sensibilidad no servimos para el ambiente de la política”, expresó María Paz.

La hija de Baby además confesó angustiada que fue lo más terrible que le dijeron: “Hubo muchos comentarios discriminándome por mis ojos, que los tengo así por un problema de salud, por un cáncer en las tiroides”.