La hija de Baby Etchecopar se acerca a la política y habló del "único enemigo"

Hace algunos días, María Paz Etchecopar, de 37 años, se reunió con el titular del Bloque del Pro Cristian Ritondo. “Si mi apellido sirve, porque somos buenos gente, con buena imagen, bienvenido. Somos lo más parecido a la gente que hay”, comentó la hija de Baby Etchecopar.

Por su parte, Ritondo manifestó en Twitter: “Conversé con María Paz Etchecopar y Ricardo Benedetti sobre la realidad del país, de la provincia de Buenos Aires y lo mucho que nos preocupa la situación. Queremos conformar un proyecto que incluya a diversos sectores y es por eso que creemos en María Paz para ser parte de él”.

“Fui a hablar por mí, por el futuro de mi hijo, por la inseguridad, por el país”, explicó María Paz en diálogo con Constanza Bengochea de LA NACION Si bien aún no tiene definida su posible participación en las elecciones legislativas de ese espacio, asegura que ella se sintió “muy cómoda”. A la vez que consideró que en las próximas elecciones sería importante que toda la oposición “esté unida para sacar al único enemigo: los kirchneristas”.

Etchecopar mantiene en redes sociales un perfil frontal y combativo que, cree entre risas, heredó de su padre. “Tal vez por eso chocamos mucho, somos parecidos”, dijo.

“Mi partido es la gente y recuperar nuestra querida República, nuestros derechos y libertades. Hay muchísimo por hacer, un largo camino por recorrer, pero tengo mucha fe!, y pido a todos que nos involucremos usando el corazón!, por nuestros abuelos, por nuestros hijos y por todos nosotros. Nos merecemos otro país! La lucha esta en cada uno, en la perseverancia, e involucrarse para que esto sea posible. Unidos y en bloque podemos. De otra manera imposible. Dejemos los egos, la queja y concentrémonos en la construcción, en proyectar y proponer”, dijo en su cuenta de Instagram Etchecopar.

Por otro lado, este lunes María Paz estuvo en Los ángeles de la mañana (El Trece), y allí habló sobre su posible desembarco en la política: “Estoy definiendo si me voy a involucrar o no. Empecé por el lado de los medios, algo que me encanta, y llegué a la política a través de los medios. Me crié en este ambiente. Yo siempre fui muy comprometida. Uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida”.

El conductor Ángel De Brito por el violento asalto que sufrió ella y su familia en el que su padre se enfrentó a tiros con los delincuentes y como resultado uno de ellos murió. “Tres personas secuestraron a mi hermano en la calle y lo llevaron a casa donde estaba toda mi familia. Habíamos cenado pollo al horno. Yo estaba embarazada de 6 meses, en ese momento uno saca un coraje que cree que no tiene”, enfatizó.

Y agregó reflexiva: “En ese momento sentí que se me caía todo y dije: ‘¿Qué hice hasta ahora de mi vida?’ Me replanteé mi existencia y pensé: ‘Si me matan ahora, ¿qué hice de mi vida?’ Fue muy angustiante. Te peinaban las balas. Fueron casi 60 tiros, interminable. Eran muy violentos, me apuntaban la panza, quisieron manosearme. Mi mamá estaba paralizada, mi papá pálido”.