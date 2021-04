Verónica Ojeda liquidó a Rocío Oliva: "Se acostó con..."

Verónica Ojeda se metió de lleno en el escándalo de Horacio Cabak y destrozó a Rocío Oliva, última pareja de Diego Maradona. La ex de El Diez aprovechó el escándalo por infidelidad del conductor para dedicarle un tremendo mensaje a su enemiga.

Mientras Chiche Gelblung, Luis Ventura y Matías Alé hablaban del impacto mediático que había tenido el tema, en ese momento Ojeda envió un incendiario mensaje contra Oliva, quien fue señalada por Verónica Soldato, esposa de Cabak, como una de las supuestas amantes.

El mensaje llegó a través de Andrea Campbell, integrante del panel de Polémica en el Bar. El mismo decía: "Decile a Mariano (Iúdica) que (Rocío) Oliva está acostumbrada a sacar maridos. Cuando estaba conmigo, ella se acostó con mi pareja. En ese momento, Diego Maradona", reza el mensaje de WhatsApp.

Y continuó: "Se acostó con Diego en mi casa, en mi cama, cuando vivía en Dubai. Y eso todo el mundo lo sabía. Fue una vergüenza, en 2013, y que me lo desmienta que no lo puede desmentir porque es verdad", agregó.

Minutos después, Campbell comentó: "Me crucé con Verónica Ojeda por un tema que no tiene nada que ver con esto y está indignada", enfatizó la panelista del ciclo de América y abogada. "Le pregunté dos veces si lo podía decir porque me cayó como una bomba. Estaba re enojada. Me dijo ‘usó mis sábanas, con mi marido, en mi casa’", amplió Campbell.

"Me parece una falta de respeto que le clave una daga a un compañero, se puede ser más elegante. Pero además, como mujer me parece una falta de sororidad. Si lo que dice Ojeda es cierto, y no tengo por qué no creerle, pasó mientras ella estaba embarazada lo que es doblemente malo", afirmó la letrada sobre la exigencia de Oliva a Cabak para que la saque del medio de este escándalo.