La esposa de Horacio Cabak contó por qué desconfía de Rocío Oliva: "Se mandaban videos"

Verónica Soldato habló esta mañana con Ángel de Brito para Los Ángeles de la Mañana y contó los motivos por los que sospecha que su esposo, Horacio Cabak, y Rocío Oliva tuvieron algo. Recordemos que este miércoles, Denise Dumas reveló en Hay que ver que la ex pareja de Diego Maradona sería la tercera en discordia en la separación del conductor.

"Con Rocío Oliva una vez él subió un video de ella que le hacía a él haciéndose el lindo y ella haciéndose la linda. Eso también fue una falta de respeto hacia mí. No corresponde", comenzó diciendo Verónica. "Ya era desagradable cuando en Polémica en el bar hablaban de su pito. Si lo tenía grande, cómo era y esas cosas. Hacían chistes con Pachu y a mí todo eso no me gustaba", lanzó.

Y agregó: "De Rocío Oliva sospecho porque lo conozco mucho a él". Entonces, el conductor comentó: "Ella empezó a ver actitudes en Horacio que le hicieron sospechar de una relación con Rocío Oliva".

Finalmente, Soldato explicó: "Él odiaba todo el tema Maradona y, de repente, empezó a decir en casa ‘Rocío Oliva me cae bien, es buena mina’. A mí todo eso me empezó a generar sospechas. No me gustaba que ella subiera videos. Y yo por las actitudes de Horacio sospechaba. No le veía chances en ese momento pero ahora atando cabos pienso que sí".