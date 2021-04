Fuerte interna familiar por Mirtha Legrand: "No la cuidan"

El regreso de los clásicos programas de Mirtha Legrand sin la diva al frente, ha generado mucha preocupación en el entorno más cercano de la Chiqui.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Intrusos, revelaron el comentario de Instagram que eliminó la maquilladora personal de la diva, Gladys Andrade, quien criticó los regreso de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand sin la Chiqui.

"Me pareció desubicado que no esperaran la segunda dosis para que aunque sea haga la apertura como corresponde, o sacarla por teléfono el sábado o el domingo. Ignorarla...", escribió Gladys.

"Hay máxima tensión en el entorno, es decir entre sus colaboradores, y la familia", señaló Lussich con respecto a las críticas de los amigos de la diva hacia Nacho Viale y la producción. "La intención clara es dejar a Juana Viale como conductora fija del programa".

"Sus allegados están enojados con los Legrand-Tinayre porque sienten que no la cuidan", aseguró el periodista, dando como detalle que por primera vez en la historia, el piso del estudio no tiene alfombra. A su vez, es un hecho que la escalera del nuevo estudio no sería la adecuada para que la diva de 94 años de edad.